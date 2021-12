Rodoviários mudam localização do fim de linha no Pau Miúdo

Representantes do Sindicato dos Rodoviários da Bahia mudaram nesta quarta-feira, 5, a localização do fim de linha de ônibus no bairro da Mata Escura, para cerca de um quilômetro do ponto original.

A ação foi realizada após uma visita ao bairro, quando a diretoria do sindicato constatou a falta de sanitários para motoristas e cobradores. Além disto, por causa da falta de estrutura, os profissionais são obrigados a aquecer suas "quentinhas" de comida no radiador dos ônibus.

Segundo o sindicato, a mudança vai beneficiar os trabalhadores, "que passavam por problemas de falta de banheiro, dificuldade na manobra do veículo, além de problemas na mobilidade enfrentada pela falta de espaço".

O cenário de falta de estrutura se repetiu em outros locais visitados recentemente, como os bairros de Santa Mônica, IAPI, Canabrava, Águas Claras, Vale das Pedrinhas e Alto da Santa Cruz.

