Rodoviários levam nova proposta à assembleia nesta terça

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA) apresentou nova proposta para os rodoviários em reunião de conciliação com os patrões realizada na manhã desta segunda-feira, 18, na tentativa de acabar com o impasse que ameaça deixar a população de Salvador sem ônibus a partir da quarta-feira, 20.

De acordo com nota divulgada pela SRTE-BA, a proposta inclui reajuste salarial de 10%, ticket refeição no valor de R$15,40 com desconto máximo de 12% do seu valor, inclusão da contratação de mulheres nas áreas operacionais das empresas de transportes, observados os critérios de seleção e manutenção das cláusulas da Convenção de 2014 no que couber.

Ainda de acordo com a SRTE-BA, no que diz respeito à reivindicação da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), a orientação do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego na Bahia, Severiano Alves, é para que os sindicatos laborais provoquem as empresas no sentido de que se cumpra a legislação, bem como abrir negociações para readmitir rodoviários demitidos injustamente.

Por meio de nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado da Bahia (Sintroba), informou que a proposta apresentada será levada para votação em assembleia que está marcada para esta terça-feira, 19, a partir das 9h, no Ginásio de Esporte dos Bancários. O sindicato informa que defende a proposta apresentada pelo SRTE-BA, considerando os reajustes já aplicados em outras capitais, que não chegam aos 10%, e as implicações jurídicas caso a categoria rejeite a proposta e a campanha vá para o dissídio.

A reportagem não conseguiu contato com o Setps, sindicato que representa os patrões.

Participaram da reunião, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado da Bahia (Sintroba), Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários em Feira de Santana (SINTRAFS), Sindicato das Empresas Transporte Públicos de Salvador (SETPS), Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Passageiros do Estado da Bahia (SINTRAN) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Fretamento e Turismo do Estado da Bahia (SINFRETE).

