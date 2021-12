Rodoviários interditam Lapa em protesto contra condições de trabalho

Uma manifestação do Sindicato dos Rodoviários de Salvador na manhã desta quinta-feira, 27, que durou cerca de duas horas, causou congestionamento desde a Estação da Lapa, passando pela Praça João Mangabeira até o Dique do Tororó. Os manifestantes pararam os ônibus antes da entrada do terminal e cobram melhorias nos terminais, além de diálogo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) sobre as multas aplicadas aos rodoviários.

De acordo com o presidente do sindicato, Manoel Machado, a categoria precisa de melhorias nas condições de trabalho. “Precisamos que as estações tenham melhores condições estruturais, mais sanitários para os funcionários, porque os poucos que existem estão em condições precárias. Queremos também diálogo com os fiscais da Transalvador, que aplicam multas caras, que variam de R$4 a R$855,96, sem dialogar com a categoria”, afirmou.

A manifestação dos rodoviários acontece na mesma manhã em que toma posse o novo superintendente da Transalvador, Alberto Gordilho Filho. Segundo Machado, a categoria já agendou uma reunião com o superintendente para esta sexta-feira, 28, às 11h, na sede do órgão.

O novo superintendente informou durante coletiva de imprensa nesta manhã que irá se reunir nesta sexta-feira com a diretoria do Sindicato dos Rodoviários para ouvir as reivindicações e analisar o que poderá ser feito. Já a assessoria da Setin (Secretaria Municipal de Transportes Urbanos e Infraestrutura) informou que ainda não tem posicionamento sobre o assunto.

*Com redação de Clarissa Pacheco | A Tarde On Line

