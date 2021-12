Rodoviários: governo diz ter plano emergencial para greve

Caso a greve dos rodoviários de Salvador ocorra no próximo dia 18, como foi anunciado pela categoria nesta quarta-feira, 5, a Prefeitura Municipal tem um plano emergencial baseado, inclusive, no percentual mínimo da frota em circulação, estabelecido pela Justiça (e torce para que seja mantido o percentual de 80% em horários de pico na cidade).

Mas o chefe de gabinete da Transalvador, Armando Yokoshiro, ponderou: "sabemos que não conseguiremos atender toda a cidade. Vamos dar atendimento aos principais corredores, como a Paralela, Bonocô, Vasco da Gama, ACM e a orla".

Apoio policial - O chefe de gabinete da Transalvador disse também que as equipes vão para as garagens com apoio policial, para garantir a saída dos ônibus. Outra ação será o aumento das rotas dos carros do subsistema de transporte complementar, que já atende a bairros como Cajazeiras e Itapuã, para alcançar outras localidades da capital.

No entanto, Yokoshiro admite que pode ocorrer um aumento do transporte clandestino. "Num momento desses, a gente fica sem suporte e acaba não tendo uma fiscalização mais efetiva", disse.

Transtornos - O Sindicato dos Rodoviários estima que em todo o Estado atuem cerca de 18 mil trabalhadores ligados às empresas de ônibus. A população de Salvador, cidade que concentra o maior número deles, já vinha sofrendo transtornos provocados tanto pelas manifestações em vias de tráfego como pelas assembleias promovidas no início do expediente das empresas, que atrasavam a saída dos ônibus.

Estas duas mobilizações agravaram os engarrafamentos de trânsito e levaram à superlotação de pontos e terminais de ônibus. O sindicato estima que Salvador e região metropolitana reúnam cerca de 12 mil e 3.600 ônibus urbanos.



