Rodoviários garantem que não param atividades até terça

O Sindicato dos Rodoviários (Sinttroba) informou, em nota enviada à imprensa, que conseguiu reabrir as negociações com os sindicatos patronais e, no final da tarde desta quinta-feira, 16, foi agendado um novo calendário de negociações, com rodada na terça-feira, dia 21, às 9h, no Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps), e na Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário da Bahia (Abemtro), às 14h. Os rodoviários garantem que, até a terça, não haverá reuniões como a que aconteceu pela manhã, que impediu a saída de ônibus e causou transtornos à população.

Conforme o sindicato da categoria, os trabalhadores vão avaliar a campanha salarial em assembleia que será realizada no Sindicato dos Eletricitários do Estado da Bahia (Sinergia), no Aquidabã, na quarta, 22.

Pela manhã, reuniões em porta de garagens tiveram a adesão ampla dos rodoviários, que estão insatisfeitos com o andamento das negociações e, segundo eles, com "o impasse criado pelos empresários". A categoria não aceita o reajuste de 3,21% proposto pelos patrões depois de 46 dias de campanha e oito rodadas de negociação.

Segundo o sindicato da categoria, o reajuste proposto equivale a menos de 50% da inflação do período. Entre as principais reivindicações dos rodoviários estão: 15% de reajuste salarial, ticket de R$15,00 trinta dias por mês e nas férias, PLR, fim da dupla função e da cobrança de avarias, redução da jornada para 6h sem redução de salário e assistência médica e odontológica para titulares e dependentes paga pelas empresas.

