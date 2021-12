Rodoviários ganham primeiro dos 31 módulos de convivência

O primeiro dos 31 módulos-conforto destinados ao descanso de rodoviários foi inaugurado nesta segunda-feira, 10, pela prefeitura, no fim de linha do Marback, Imbuí. Metade dos equipamentos deve ser entregue até o final deste ano. A outra, até junho de 2016.

O espaço possui área de cerca de 5 m², um banheiro feminino e outro masculino. Além disso, há duas mesas com cadeiras feitas de concreto. No entorno dos módulos, há um espaço de convivência.

"Por muito tempo, os rodoviários não tiveram estrutura alguma, nem para fazer as necessidades básicas, muito menos para ter um momento de recreação. Esse é um modelo, que a prefeitura fez, e deve ser seguido nos outros finais de linha", explicou o gestor Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota.

Por decisão contratual, os outros módulos serão construídos pelas três concessionárias que, atualmente, administram as linhas de transporte público da capital baiana. Já a urbanização feita no entorno dos espaços será de responsabilidade da prefeitura.

"A ideia é que não apenas os rodoviários mas também moradores e comerciantes locais possam aproveitar o lado externo do espaço, dando mais qualidade de vida a todos", declarou o prefeito ACM Neto (DEM).

Segundo Mota, já foram iniciadas as obras em Boa Vista de São Caetano, Boca da Mata, Pero Vaz.

Até dezembro deste ano, módulos serão construídos em finais de linha localizados em Paripe, Alto de Santa Terezinha, Rio Sena, Alto de Coutos, Fazenda Grande do Retiro, Marechal Rondon, Cajazeira 11, Nova Brasília, Sete de Abril, Mata Escura, Boca do Rio e Cosme de Farias. Os locais que receberão o equipamento durante o ano que vem ainda não foram divulgados pela administração municipal.

Onde não houver espaço público suficiente para a construção de módulos-conforto, as concessionárias terão de alugar locais para criá-los. As empresas também serão responsáveis pela manutenção da estrutura, conforme a Semob.

Melhorias

Presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira afirmou que a inauguração do espaço é o marco do início das melhorias para a categoria. "Esse é o primeiro passo de outros tantos que precisam ser dados. A expectativa é que os direitos dos rodoviários passem a ser respeitados agora", frisou.

Em outro fim de linha do Imbuí, no Rio das Pedras, os rodoviários ainda precisam encontrar alternativas durante o descanso. O cobrador Carlos Carvalho, 53, contou que eles almoçam e descansam dentro do ônibus. Para ir ao banheiro, recorrem a um shopping próximo ao local. "Esperamos que este módulo chegue logo aqui".

