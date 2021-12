Rodoviários fecham estações da Lapa, Mussurunga e Pirajá

Os ônibus não circulam, desde o final da tarde desta segunda-feira, 26, nas Estações Lapa, Mussurunga, Pirajá, além da região das Sete Portas, onde dissidentes do Sindicato dos Rodoviários fecharam as vias nos dois sentidos após a assembleia da categoria, realizada na sede do Sinergia. A mobilização dos rodoviários causa congestionamento na saída da Estação Pirajá, e impossibilita a entrada e saída de ônibus do terminal da Lapa.

De acordo com o tenente Leonardo, da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/São Cristóvão), não houve confusão na Estação Mussurunga, mas os passageiros deixavam o local a pé.

De acordo com o prefeito da capital baiana, ACM Neto, foi marcada nesta segunda-feira uma audiência com o presidente do Congresso, Renan Calheiros, para discutir o projeto de lei que altera a carga horária dos rodoviários. Mas garantiu que caso a greve seja confirmada, a prefeitura já tem um plano de contingência. a administração municipal garante que colocará nas ruas 300 microônibus do sistema alternativo de transporte.

Os trabalhadores pedem 15% de aumento no salário e 63,5% no tíquete-refeição, passando de R$ 12,23 para R$ 20. Além de redução da carga horária para 6 horas.

