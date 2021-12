Rodoviários fecham Estação Pirajá; veja fotos

Duas manifestações, feitas por rodoviários, nesta quinta-feira, 3, prejudicaram usuários do transporte público de Salvador. Por volta das 13h, cerca de 40 ex-rodoviários da empresa Barramar, que anunciou o fim das atividades em maio, impediram a saída de coletivos da Estação Pirajá.

O protesto foi realizado em nome dos 167 funcionários que não haviam sido transferidos para outras empresas. Um veículo da BTU foi depredado e outro teve os pneus furados. Os ônibus só voltaram a circular na estação por volta das 15h30.

Conforme Hélio Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da Bahia (Sintroba), os ex-funcionários da Barramar que estavam sem postos serão relocados até 1º de agosto.

O acordo foi feito durante reunião entre a Semut, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da Bahia (Sintroba), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Steps) e o responsável pela empresa Capital.

Pela manhã, motoristas e cobradores da Capital e da Ilha Tropical, ambas do mesmo dono, também paralisaram as atividades. Eles reivindicavam o pagamento de hora-extra, o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a livre utilização do tíquete-refeição.

A paralisação durou três horas e foi finalizada após a Capital se comprometer a regularizar as pendências com os rodoviários. Conforme Fábio Mota, secretário da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut), a direção da empresa se comprometeu a regularizar a situação até o próximo dia 11.

Ônibus tiveram pneus furados durante a manifestação (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

Para o ex-diretor da Companhia Municipal de Transporte Coletivo de São Paulo (CMTC-SP) e militante do Movimento Passe Livre Salvador (MPL), Walter Takemoto, o fechamento da Barramar e a suposta crise vivenciada pela Capital são consequências de um ajuste que as empresas estariam fazendo para participarem da nova licitação de transporte (veja ao lado).

Prejuízos

A secretária Joseane Souza, 29, esperou pelo Pituba, no final de linha da Fazenda Grande 4, por 1 hora e quarenta minutos, por volta das 7h. "Quando percebi que estava demorando além do normal, decidi pegar dois transportes", disse.

A diarista Sônia Ramos, 48, também teve que aguardar o fim da manifestação da Estação Pirajá para conseguir ir para casa. " É um absurdo, nós sempre somos os prejudicados", reclamou.

Para Fábio Mota, a falta de compromisso com o pagamento aos funcionários demonstra a fragilidade financeira da Capital. "Acompanhamos tudo, já pensamos em um plano de contingência, caso ocorra a parada definitiva. Mas o dono disse hoje que não pretende fechar a empresa", afirmou.

Ainda segundo ele, a situação só reforça a necessidade do novo processo licitatório já em andamento, cujo resultado será divulgado no dia 14.

Polícia Militar acompanhou todo o movimento (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

