Rodoviários fecham Estação Pirajá e furam pneus de ônibus

Rodoviários realizaram uma manifestação na tarde desta sexta-feira, 4, na Estação Pirajá, em Salvador, conforme a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

Os manifestantes bloquearam os acessos à estação, impedindo a entrada e saída dos ônibus. Eles também esvaziaram pneus dos coletivos no terminal.

Passageiros que estavam nos ônibus tiveram que descer, e muitos se deslocaram à pé para a BR-324 para pegar outros veículos.

A mobilização teve início por volta das 15h. Os rodoviários reclamam do não pagamento pelo chamado horário de trajeto, que corresponde ao tempo que eles levam para chegar até a garagem para prestar contas após o final do expediente.

Os trabalhadores exigem, também, o pagamento das gratificações pelo trabalho durante o Carnaval.

O Sindicato dos Rodoviários informou que não apoia a manifestação por considerar as reividicações inconsistentes.

Segundo informou a assessoria de comunicação do Sindicato, algumas empresas de ônibus da capital não pagam a hora extra e que, por conta disso, o expediente dos rodoviários só termina após a prestação de contas.

Com relação às gratificações do Carnaval, o Sindicato afirmou que o benefício foi acordado com a prefeitura e que ainda precisa ser repassado pelo executivo municipal para que o pagamento seja feito aos rodoviários.

adblock ativo