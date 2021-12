Rodoviários fazem protesto no bairro de São Cristóvão

Os membros do Sindicato dos Rodoviários realizam um protesto em São Cristóvão, em Salvador, desde as 6h da manhã desta quinta-feira, 27, contra as multas recebidas por motoristas que circulam em faixa não autorizada pela legislação.

Os dirigentes estão parando os ônibus que trafegam do lado direito da pista, em frente ao Shopping São Cristóvão, para mostrar que a legislação do trânsito pode ser cumprida, mas que isso não ocorre devido à disputa de espaço em alguns pontos da cidade com os micro-ônibus e vans da linha complementar.

Por conta da manifestação, os ônibus foram estacionados um ao lado do outro, sendo liberados um de cada vez. Com isso, quem passa pela região enfrenta um longo congestionamento, que afeta a avenida Paralela e o viaduto que liga São Cristóvão a Itapuã.



Para o presidente do sindicato, Hélio Ferreira, o problema está na ausência de legislação. "A Transalvador emite as multas para os ônibus, mas o problema está na falta de legislação", disse.

Segundo o sindicato, a legislação diz que os ônibus devem circular do lado direito da via. "Os pontos de ônibus ficam ocupados com o transporte alternativo, que deixa seus veículos muito tempo parados (nos terminais de passageiros). Por conta disso, os ônibus (regulares) não conseguem cumprir a legislação", disse o secretário de formação, Thiago Ferreira.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Transalvador, que ficou de enviar nota sobre a situação das multas de ônibus.

