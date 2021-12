Rodoviários fazem passeata e ônibus rodam em fila indiana

Após assembleia na tarde desta quarta-feira, 7, rodoviários realizam passeata nas ruas do Centro de Salvador. De acordo com o Sindicato do Rodoviários, eles saíram do Aquidabã e seguem para a estação da Lapa.

Segundo a Transalvador, os rodoviários se concentram na região do Dique do Tororó, ocupando apenas uma faixa, e os ônibus estão andando apenas na faixa da direita. O trânsito na região está complicado.

Os trabalhadores decidiram também que vão continuar cumprindo a hora de descanso, a cada quatro horas de jornada, conforme manda a Lei 12.619/2012.

A categoria reivindica reajuste salarial de 15%, vale refeição de 20%, redução para 6h de trabalho, entre outros.

Está marcada para esta quinta-feira, 8, uma reunião de conciliação entre o rodoviários e os empresários, mediada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).

