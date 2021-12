Rodoviários fazem paralisação parcial e atrasam saída de ônibus da OT Trans

Os rodoviários paralisaram as atividades temporariamente nas garagens do consórcio OT Trans na manhã desta quarta-feira, 16. Com isso, os ônibus da Integra verde não estão circulando. A situação abrange cerca de 900 coletivos, que atendem ao miolo da cidade; ou seja bairros como Pernambués, Tancredo Neves, Cabula, Mata Escura, Narandiba, São Gonçalo, Mussurunga, Cajazeiras e São Cristóvão são afetados.

Os ônibus que atendem do centro de Salvador, passando pelo Comércio, até a orla de Salvador rodam normalmente nesta manhã, assim como os coletivos que circulam entre Fazenda Grande do Retiro e Paripe, no Subúrbio. A paralisação parcial é para realização da assembleia da categoria nas garagens da OT Trans. A previsão é que a situação normalize a partir das 8 horas.

Paralisação parcial afeta os bairros do miolo de Salvador | Divulgação

Os rodoviários estão em campanha de negociação salarial. Eles reivindicam 6% de reajuste na remuneração e aumento de 10% no tíquete-refeição.

"A gente não pegou a cidade inteira justamente para manter a mobilidade na cidade", disse o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota. Ele acrescentou que a categoria deve realizar atos semelhantes nas garagens dos ônibus da Integra azul e amarelo. Contudo, ele não revelou a data dos possíveis protestos.

Negociação com o patronato

Ainda nesta manhã, às 10 horas, rodoviários e o patronato têm uma mesa de negociação mediada na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), na avenida Tancredo Neves.

Secretário de Mobilidade, Fábio Motta disse em entrevista para uma rádio que a prefeitura foi surpreendida pela paralisação. "Da mesma forma que a população foi pega de surpresa, soubemos ontem (terça) pela imprensa (da paralisação). Somente agora que soubemos que as garagens que seriam fechadas são da Integra verde. Estamos aguardando o final da manifestação para que a cidade volte ao normal", afirmou.

Algumas linhas dos ônibus da Integra azul e amarelo foram remanejadas na Estação Acesso Norte para atender os passageiros que querem seguir para o Cabula e outros bairros da região. Uma outra opção para a população é o metrô, que funciona normalmente.

Cerca de 900 ônibus ficaram retidos nas garagens | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Categoria está em campanha salarial | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Pontos de ônibus estão lotados por conta da paralisação | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Ônibus das cores amarela e azul estão rodando normalmente | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Metrô é uma opção para a população | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

adblock ativo