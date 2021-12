Rodoviários fazem manifestação e travam várias avenidas

Depois da "operação padrão" feita na avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), os rodoviários seguiram em fila indiana pela direita na avenida Paralela, na manhã desta sexta-feira, 23. Também houve ações semelhantes nas avenidas ACM e Bonocô, mas em menor proporção. Eles protestam contra as multas aplicadas pela prefeitura.



A categoria abandonou a "operação padrão" e voltou a circular normalmente por volta das 11 horas, de acordo com Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Mesmo assim, ainda há reflexo da manifestação no tráfego da cidade.

A ação dos rodoviários afetou o trânsito na Paralela, Suburbana, Ligação Iguatemi - Paralela (LIP) e nas avenidas Luís Eduardo Magalhães, Otávio Mangabeira, Pinto de Aguiar e Jorge Amado.

Multas



Inicialmente, o diretor do sindicato da categoria, Daniel Mota, afirmou que a ação estava relacionada aos protestos da população na Suburbana, mas o presidente da entidade, Hélio Ferreira, explicou que a medida é contra as multas que a categoria está recebendo por não parar em todos os pontos.

"Os rodoviários que trabalham em linhas distantes, quando chegam no meio do caminho, já estão com o ônibus superlotado. Então, não tem mais condições de pegar passageiro e a Transalvador gera multa como se ele (o motorista) tivesse deixado o passageiro no ponto. Isso não é verdade", disse.



Além de reclamar do número insuficiente de ônibus em bairros atendidos por linhas extensas, Hélio também alega que o transporte clandestino atrapalha os rodoviários de pararem nos pontos. "Quando a gente desvia de um carro do transporte clandestino, também é multado", reclama.

Os rodoviários se reúnem nesta manhã com representantes da prefeitura para discutir a situação. A assessoria da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que o governo municipal só vai se pronunciar após este encontro.



Rodoviários protestam contra multas aplicadas pela prefeitura (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

