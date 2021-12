Rodoviários fazem assembleia para decidir possível greve em Salvador

Sem acordo na última rodada de negociações com o Sindicato das Empresas de Transportes de Salvador (Setps), que representa os patrões, uma assembleia do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, que ocorrerá na próxma quinta-feira, 11, decidirá sobre uma possível greve em Salvador.

Segundo o presidente do sindicato, Hélio Ferreira, a categoria está insatisfeita com a proposta apresentada pelo Setps. "Já pedimos mediação do Ministério Público Federal e do Ministério do Trabalho para destravar a campanha, porque até agora não tivemos nenhum avanço, só uma contraproposta de retirada de direitos de trabalhadores. Eles querem retirar os cobradores e a gente não aceita isso".

A pauta de reivindicação dos rodoviários inclui reajuste salarial baseado na inflação mais 5% de ganho real, cesta básica, ticket alimentação de 20 reais por dia, fim da dupla função de cobrar e dirigir, além de manter o cargo dos cobradores.

Jorge Castro, assessor de relações sindicais do Setps, disse que as exigências dos rodoviários são absurdas. "Nós estamos numa grande crise no país. Todo mundo sabe que os setores estão com problemas econômicos e parece que eles não perceberam que isso também os atinge. Saímos de 28 milhões de passageiros, no ano passado, para 21 milhões. uma redução de mais de 30%".

Ele afirmou ainda que não haverá uma nova proposta de reajuste salarial. "Se fosse uma proposta séria, teríamos discutido normalmente, mas essa nem vamos levar em consideração".

*Estagiário sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo