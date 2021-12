Rodoviários encontram corpo em final de linha e seguem sem circular em três bairros

A previsão para o transporte público retornar à normalidade nos bairros do Vale das Pedrinhas, Nordeste de Amaralina e Santa Cruz era a manhã desta segunda-feira, 9. Contudo, a circulação dos coletivos continua suspensa após integrantes do sindicato dos rodoviários encontrarem um corpo no final de linha do Vale das Pedrinhas. A informação foi passada ao Portal A TARDE pelo diretor de comunicação do sindicato, Daniel Mota.

"A previsão para retomar a circulação era hoje de manhã, mas, quando cheguei aqui, encontrei um corpo e até agora ele não foi removido", disse o sindicalista. Mota ainda informou que, caso o corpo seja retirado do local, os rodoviários devem voltar a circular ainda nesta segunda.

Conforme ele, a vítima foi Dênisson Maciel Menezes, 48 anos, morador do Vale das Pedrinhas. Em nota, a Polícia Militar informou que um morador ouviu disparos de tiros vindo da rua Gilberto Maltez e, quando saiu de casa, encontrou o corpo nas imediações de praça na região.

Testemunhas relataram à polícia que Dênisson tinha chegado em um veículo, acompanhado por outras duas pessoas. Ele foi assassinado assim que desceu do carro.

O automóvel e os dois suspeitos ainda não foram identificados. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) disse que o policiamento na região continua intensificado.

Pontos improvisados

Por conta disso, foram improvisados, como de costume, finais de linha no final da avenida Manoel Dias, para quem vem do Nordeste de Amaralina; no Parque da Cidade, para os usuários da Santa Cruz; e na rua do Canal, para os moradores do Vale das Pedrinhas.

Suspeito preso

Os coletivos pararam de ir até os bairros depois que dois ônibus foram incendiados por bandidos na noite do último sábado, 7, na região entre o Nordeste de Amaralina e o Vale das Pedrinhas. A ação criminosa, segundo a SSP, teria sido motivado pela morte de Ítalo Alves de Jesus Pereira, conhecido como "Rato", na sexta, 6.

Mailson dos Santos Azevedo, o "Papel", suspeito de comandar os ataques, foi preso neste domingo, 8. De acordo com o órgão de segurança, há mulheres e adolescentes também envolvidos no crime.

adblock ativo