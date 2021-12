Rodoviários encerram protesto na Castro Alves

Os rodoviários de Salvador realizaram uma manifesatçaõ de protesto pelas ruas do Centro da Cidade na tarde desta quinta-feira, 4, A concetração foi no Campo Grande. De lá, eles saíram em caminhada até a Praça Castro Alves, onde foi impedidos pela Polícia Militar de seguir até a Praça da Sé.

A mobilização contou com a presença de cerca de 400 pesssoas. A categoria reivindica a redução da jornada e melhoria ou mudança no plano de saúde. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o trânsito já foi liberado no local.

Em nota, o Sindicato dos Rodoviários da Bahia (Sinttroba) informa que a redução da jornada é bandeira permanente da categoria, que já conseguiu reduzir de 7h20 para 7h. Mas a legislação teve efeito inverso e os rodoviários passaram a trabalhar mais uma hora. Além da redução da jornada para 6h, os rodoviários também pedem a mudança do plano de saúde

Este é o terceiro protesto durante a semana. As outras manifestações foram no 2 de Julho e na quarta, 3, em frente ao Hospital Tereza de Lisieux, que pertence ao grupo HapVida.

