Rodoviários encerram protesto e descartam novas paralisações

Os rodoviários começaram a rodar a partir das 8 horas desta quarta-feira, 16, após manhã de paralisação. A categoria, no entanto, ameaça parar novamente o transporte público de Salvador na próxima semana.

A categoria cobra mais seguranças para os profissionais, além do pagamento da Participação nos Lucros e Rendimentos (PLR) conquistado na última campanha salarial. O Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps) havia informado que o pagamento só poderia ser feito após fechamento do balanço de 2015.

Vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo afirmou ao Portal A TARDE que, "se não houver acordo, a partir de segunda-feira, 21, pode ser publicado um edital de paralisação por tempo indeterminado".

Já sobre o posicionamento do Setps, o presidente da categoria Hélio Ferreira disse que "o sindicato não precisa aceitar o resultado do balanço, já que ele pode ter resultado negativo, sendo que os empresários tiveram o ano todo para fazer o balanço".

O sindicato acatou o pedido de trégua feito pelo prefeito ACM Neto e não irão organizar outra paralisação, pelo menos até a segunda-feira, 21. A categoria vai esperar uma reunião do prefeito com os empresários do transporte público antes de definir se irá deflagrar uma greve: "espero que resolvam a situação com diálogo", disse Hélio. O sindicato informou ainda que qualquer movimento dos trabalhadores nesse período será uma ação isolada, sem orientação da instituição.

O diretor do Setps, Jorge Castro, respondeu a Hélio dizendo que a categoria foge da real discussão sobre PLR. "É obvio que se balanço do ano for negativo, não teremos condições em distribuir nenhum lucro. A própria Receita Federal irá nos acusar por fraude de pagamento, caso isso aconteça", informou.

Sobre a greve, o diretor comunicou que não vai se posicionar, mas se acontecer vai deixar a situação para o "Tribunal da Justiça resolver".

<GALERIA ID=20423/>

Segurança

Os membros do sindicato também reclamam da insegurança no exercício da profissão. A crítica ganhou força após o cobrador Samuel Batista ser baleado durante um assalto na avenida Bonocô na última segunda, 14.

Em abril, outro caso envolvendo violência contra rodoviário ganhou destaque. Everaldo de Oliveira Silva, 62 anos, morreu dias após ter sido queimado em um atentado contra um ônibus no bairro da Ribeira.

Manhã sem ônibus

Com a paralisação, os pontos de ônibus amanheceram vazios. Cientes do movimento dos rodoviários, muitos usuários optaram por permanecer em casa. Com a aproximação do horário previsto para terminar o protesto, os pontos de ônibus começaram a ficar movimentados.

Quem não teve essa opção, recorreu ao transporte alternativo. Foi o caso de Rodrigo Viana, que tinha um compromisso no trabalho e usou pela primeira vez um mototáxi.

Já a dona de casa Ana Rita Gonçalves, 54 anos, que tinha uma consulta médica marcada há dois anos, arriscou e foi até a Estação Mussurunga, mas não conseguiu transporte. Ela disse que perdeu o compromisso, mas afirmou que entende os rodoviários. "Eles estão reivindicando o lado deles", afirmou.

Já o aposentado Nilson do Prado Barreto não tem a mesma visão. "É um absurdo! A população pobre que sofre. Estou cansado disso", criticou.

A paralisação também refletiu no trânsito de Salvador, causando congestionamento em vários pontos da cidade.

adblock ativo