Rodoviários e prefeitura entram em acordo sobre banheiros

Os rodoviários e o secretário de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, chegaram a um acordo, nesta terça-feira, 12, após reunião que discutiu a situação da falta de banheiros nos finais de linha e terminais de ônibus urbanos de Salvador e gerou protesto na segunda-feira com a demolição de um banheiro na rua Sabino Silva, em Ondina. A partir desta sexta-feira, 15, um novo banheiro será construído no local. Os protestos também estão suspensos e só voltarão a acontecer caso a prefeitura não cumpra o prometido.

Ainda, segundo o acordo, até a próxima semana será apresentado um projeto que prêve a construção de novos banheiros em todos os terminais rodoviários da capital.

A categoria pretendia retomar nesta manhã o protesto iniciado na segunda, 11, após a demolição do banheiro na rua Sabina Silva, mas suspenderam a manifestação por conta do encontro com o governo municipal.

"Iríamos protestar, mas decidimos aguardar esse primeiro contato. Se eles apresentarem uma medida emergencial e um projeto de construção de banheiros dignos não tem porque a gente continuar com o movimento. Caso contrário, vamos manter", disse o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Ubirajara Sales, no começo da manhã.

A Prefeitura, por meio da sua Agência de Comunicação (Agecom) divulgou nota também na manhã desta terça, informando que instalou dois sanitários químicos no final de linha da Sabino Silva. Um equipamento é masculino e outro feminino. De acordo com a nota da Agecom, também serão instaladas pias nos banheiros.

Trânsito - Os ônibus circularam normalmente durante a manhã e neste início de tarde, segundo o sindicalista. Na segunda, os rodoviários paralisaram a circulação de ônibus nos terminais da Estação da Lapa, Praia do Flamengo, IAPI, Santa Mônica e no Pau Miúdo em protesto contra a demolição do banheiro em Ondina. O trânsito na cidade travou por causa da manifestação.

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom) informou que a demolição foi determinada pelo Ministério Público (MP-BA).

