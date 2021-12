Rodoviários e patrões farão nova reunião neste sábado

A reunião de conciliação convocada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), nesta sexta-feira, 14, entre rodoviários e sindicatos patronais, terminou sem acordo. Uma nova rodada de negociações foi marcada para este sábado, 15, também na sede do SRTE, às 10h30.

"Nós já flexibilizamos e procuramos todos os poderes constituídos para sair do impasse, mas infelizmente os patrões não cederam em nada. É preciso que a outra parte também mostre vontade de sair do impasse", destacou, em nota, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira.

O presidente informou que as negociações estarão abertas até a zero hora da próxima terça, 18, quando deverá ter início a paralisação da categoria.

Essa foi a quarta reunião de conciliação entre as partes. As outras três rodadas foram realizadas no Ministério Público do Trabalho.

Catracas livres

Em reunião realizada na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT), na quinta, 13, os rodoviários sugeriram rodar com catraca livre, sem cobrança de tarifa durante a greve, ou colocar frota mínima de 30% nas ruas. No entanto, a proposta foi rejeitada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps).

O Setps propôs que, caso os trabalhadores decidam pela greve, 80% da frota seja colocada nas ruas no horário de pico e 60% nos demais horários. Mas o presidente do sindicato dos rodoviários, Hélio Ferreira, disse que esse número não caracteriza greve: "80% da frota nas ruas inviabiliza a greve e anula um direito constitucional dos trabalhadores".

Reivindicações

O sindicato informou que os trabalhadores já flexibilizaram a pauta de reivindicações nos itens reajuste, de 15% para 13%, e na redução da jornada, de 6h para 6h20.

As demais reivindicações são ticket de R$15,00, trinta dias por mês e nas férias, cota para mulheres nas empresas, plano de saúde para titulares e dependentes pago pelos patrões, fim das terceirizações, cobrança de avarias e dupla função para motorista.

