Rodoviários e empresários se reúnem para discutir reajuste de 5,5%

Rodoviários e empresários estão reunidos nesta segunda-feira, 22, com o mediador da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE), o auditor-fiscal Flávio Nunes. A expectativa é que o patronato responda se aceita ou não a proposta apresentada pelo órgão de reajuste de 5,5% a partir de maio.

A oferta foi apresentada no encontro da última sexta, 19, quando os empresários ofereceram aumento de 3% a partir de novembro, o que não foi aceito pelos trabalhadores. Eles, que antes queriam 9% de reajuste, pedem 7%.

O mediador Flávio Nunes afirma que espera que a proposta da SRTE seja aprovada pelos empresários. Caso isso ocorra, os rodoviários devem discutir a oferta na assembleia marcada para a tarde desta segunda, às 15 horas.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, o vereador Hélio Ferreira, não quis antecipar a posição da categoria sobre a proposta do SRTE. "A gente pediu para os empresários melhorarem a proposta. Nesse momento, a gente não pode dizer nada. Aqui existe uma briga. A gente quer mais. Eles (os empresários) querem menos. Nada está resolvido", disse.

Os trabalhadores estão com greve aprovada para esta terça, 23.

Prefeito

Antes do encontro na SRTE, os rodoviários se reuniram nesta manhã com o prefeito ACM Neto (DEM) para pedir a intervenção dele na negociação com os empresários. Após o encontro, Neto disse que iria conversar também com o patronal para tentar evitar a greve marcada para esta terça, 23.

