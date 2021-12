Os rodoviários e empresários estão reunidos desde as 9h desta terça-feira, 22, em negociação na Superintendência Regional do Trabalho (SRT/BA), na avenida Tancredo Neves. Eles fizeram um intervalo no encontro, que será retomado em seguida. A interrupção é para que cada parte converse entre si antes de voltar a negociar.

Por enquanto, não foi posta nenhuma proposta na mesa de negociação. Essa é a última reunião agendado antes da assembleia marcada para as 15 horas para confirmar ou não se os trabalhadores vão deflagrar greve nesta quarta, 23.

A categoria está em campanha salarial e pede 5% de reajuste na remuneração. O percentual era de 6%, mas foi reduzido. Contudo, os empresários não aceitaram a proposta e alegam que estão em crise.

Sem acordo, os trabalhadores ameaçam parar a partir de 0h de quarta. Caso a greve se confirme, o prefeito ACM Neto, que se reuniu com os lados envolvidos, disse que a Procuradoria do Município vai entrar na Justiça "para garantir a frota mínima de 30% para ter a assistência mínima para a população". Além disso, Neto alega que o governo municipal vai criar um Plano de Contingência.

Na paralisação deste domingo, a prefeitura pretendia utilizar os 300 micro-ônibus do Subsistema de Transporte Complementar (Stec). Contudo, rodoviários impediram a saída de alguns veículos das garagens. Os proprietários de vans escolares também foram liberados para fazer o transporte coletivo.

Rodoviários e empresários se reúnem em nova mesa de negociação | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo