Rodoviários e empresários entram em acordo e greve é suspensa

A greve dos rodoviários que estava prevista para começar na quarta-feira, 22, foi suspensa. O Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps) entraram em acordo em uma reunião na manhã deste sábado, 18, na sede do Setps.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, as reinvidicações foram atendidas pelos patrões. Será feito o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em março; o rodoviário que trabalhar durante a folia na sua folga terá dois dias de descanso no período de Momo, exceto na terça-feira, que é feriado; gratificação de R$ 1,1 milhão aos rodoviários que trabalharem durante a folia e o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), avaliada em R$ 1.728.600,00.

adblock ativo