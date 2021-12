Rodoviários dizem que greve só acontecerá em último caso

"Greve só em último caso", disse o presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Hélio Ferreira, após reunião de conciliação na tarde desta quarta-feira, 14, com o sindicato patronal na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).

Segundo Ferreira, o encontro não trouxe resultados favoráveis e foi marcada uma nova rodada de negociações para a próxima quarta-feira, 21. Ele afirma que enquanto as propostas forem apresentadas, não haverá greve.

Nesta quinta-feira, 15, haverá uma assembleia no Sindicato dos Eletricitários do Estado da Bahia (Sinergia) para apresentar o resultado da reunião desta tarde para a categoria.

Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 15%, aumento no vale refeição de R$ 12 para R$ 20 por dia, além de redução da jornada de trabalho para 6h e outros benefícios.

A reportagem do portal A TARDE tentou contato com a assessoria do Setps mas não obteve sucesso.

