Rodoviários decidem não parar e ônibus circulam nesta terça

Os ônibus circulam normalmente em Salvador nesta terça-feira, 10. Diferente do que aconteceu no mês passado, quando os rodoviários aderiram à paralisação nacional em protesto contra o processo de impeachment da presidente Dilma, desta vez a categoria decidiu não confundir a pauta política com a campanha salarial.

Segundo a assessoria do sindicato, os rodoviários avaliaram que uma paralisação neste momento poderia ter impacto negativo entre a população e prejudicar a campanha salarial.

Ainda de acordo com a assessoria, os empresários pretendem adiar o pagamento do dissídio da categoria para novembro. A data-base da categoria é no mês de maio.

Paralisação de quatro horas

No dia 15 do mês passado, os rodoviários cruzaram os braços por 4 horas como parte da paralisação em virtude do Dia Nacional em Defesa da Democracia.

adblock ativo