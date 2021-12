Rodoviários decidem na sexta se entram em greve em Salvador

Quem usa transporte coletivo em Salvador, já deve ter percebido que, em alguns dias, os veículos estão chegando aos pontos mais atrasados que o de costume. A situação acontece porque os rodoviários, segundo o diretor de comunicação do Sindicato, Daniel Mota, têm realizado assembleias relâmpago entre 18h e 20h, retardando a saída dos veículos. A categoria está em campanha salarial e decide, na próxima sexta-feira, 20, se entra em greve.

A decisão acontecerá após reunião, na sexta-feira, a partir de 10h, com mediação do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), quando trabalhadores e patrões se encontram para mais uma tentativa de acordo.

Os rodoviários encontram-se em estado de greve, decretado na última quinta-feira, 12, pois rejeitam a prorrogação da data-base da categoria para novembro e reivindicam a manutenção da data em 1º de maio. Segundo Daniel Mota, a categoria busca reajuste de 18% no salário, ticket-alimentação no valor de R$ 20 e a redução do desconto do auxílio-alimentação.

