Rodoviários decidem aderir à greve na próxima semana

Os rodoviários decidiram durante assembleias realizadas nesta quinta-feira, 9, em Salvador, aderir à greve da categoria na próxima semana.

A primeira assembleia aconteceu nesta manhã, às 9h, na quadra de esportes do Ginásio dos Bancário, nos Aflitos, onde foi aprovada a paralisação. À tarde, ocorreu outra reunião e, nessa nova rodada, ficou acertado que a categoria vai parar as atividades.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Fábio Primo, os empresários têm até a próxima segunda, 13, para apresentarem uma nova proposta aos rodoviários. "Caso a categoria não concorde com o que foi apresentado a greve, que já está aprovada, será deflagrada", explicou Fábio.

Entenda o Caso

Desde abril deste ano que os rodoviários estão em negociação com os empresários para que suas reivindicações sejam atendidas. A principal envolve o aumento de salário, no qual a categoria pede um aumento de 8% e os patrões oferece 2,7%.

No dia 25 de abril, os rodoviários atrasaram em 4h a saída dos ônibus de três das doze garagens. Cerca de 600 coletivos ficaram parados nas garagens da avenida Santiago Campostela (Salvador Norte), Avenida Suburbana (Plataforma) e no bairro de Pirajá (OT Trans).

No último dia 3, ocorreu uma nova rodada de negociações entre rodoviários e empresários, mediada pela Superintendência Regional do Trabalho, mas terminou sem acordo.

Além do reajuste salarial, os rodoviários reclamam da proposta do Consórcio Integra de retirar um domingo de folga, acabar com o pagamento de horas extras e da criação do banco de horas.

O Portal A TARDE tentou contato com a Integra, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

