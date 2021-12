Rodoviários de Salvador protestam contra reajuste oferecido por empresas

Uma passeata dos rodoviários, na tarde desta quinta-feira, 25, provocou grande congestionamento na região da Avenida Sete, no centro de Salvador. A manifestação foi realizada com o intuito de chamar atenção dos empresários do Consórcio Integra que, segundo os profissionais, se recusam a sentar para discutir o reajuste anual da categoria.

“O consórcio não quer dialogar com os trabalhadores. Marcamos quatro mesas de reunião e na terceira eles afirmaram que não iriam mais participar. Eles reajustaram o transporte em 8,11%, tiveram desonerações do ISS e Isenção de Outorga e querem oferecer apenas 2,7% de reajuste para os funcionários, isso é um absurdo”, afirmou Edson Gomes de Souza, diretor financeiro do Sindicato dos Rodoviários.

Os rodoviários seguiram em caminhada até a rua Politeama de Baixo, antes da Estação da Lapa, onde encerraram o ato. Durante a passeata, os trabalhadores prometeram mais manifestações até conquistaram o aumento justo. Os empregados pedem 8%, mas os patrões só oferecem 2,7% de aumento.

"O que está acontecendo se repete todo ano. Os patrões sãos intransigentes. Nunca podem, sempre dizem que estão sem dinheiro. Nossa vontade não é ter greve, mas se eles não nos valorizarmos faremos a greve sim", disse o cobrador Bruno Cajazeiras, de 27 anos.

Negociação

O assessor de relações sindicais do Consórcio Integra, Jorge Castro, afirmou que a empresa está aberta à negociação e aguardando a mediação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA).

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que está mediando as negociações. O gestor da pasta, Fábio Mota, afirmou que já se reuniu com as empresas de ônibus e que terá há um encontro previsto com os rodoviários. Em seguida, será realizada reunião com empresários e trabalhadores.

Transtornos

A mobilização dos rodoviários começou no início da manhã com uma assembleia nas garagens localizadas na avenida Santiago Compostela (Salvador Norte), avenida Suburbana (Plataforma) e no bairro de Pirajá (OT Trans). A reunião atrasou a saída dos ônibus e prejudicou a população.

O motorista Eriosvaldo Santos Silva, 58, esperava o ônibus Cajazeiras-Pituba, na Fazenda Grande 2. “Estou há cerca de três horas no ponto. Tomei sol, chuva e nada de ônibus. Os rodoviários têm o direito de protestar, o que não pode é deixar o povo sem ônibus”, reclamou.

Já o condutor de ônibus David Ribeiro criticou a atitude do sindicato. "Acho que isso é uma exposição para os rodoviários. A população já tem uma imagem ruim da gente e o sindicato ainda fica nos expondo com isso?", lamentou.

