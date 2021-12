Rodoviários de Salvador planejam parar atividades na próxima quinta

Após esgotar todos os meios legais de negociação, os rodoviários de Salvador afirmaram que planejam parar as atividades já na próxima quinta-feira, 16. A informação foi confirmada no início da noite desta sexta, 10, pelo vice-presidente do sindicato da categoria, Fábio Primo.

"A partir de quinta pela manhã já não sai mais ônibus nenhum das garagens por tempo indeterminado", afirmou o representante dos rodoviários, que deram um prazo até segunda, 13, para uma contraproposta dos empresários.

Emreunião realizada na manhã desta sexta, 10, na sede da Superintendência do Trabalho e Emprego, no Caminho das Árvores, a categoria, que pede 8% de aumento, recusou o reajuste de 3,3% oferecido pelos patrões e não chegaram a um acordo.

Além do aumento salarial, a compensação em folga das horas extras, a retirada de um domingo de folga no mês e o reajuste de 15% no ticket refeição também são cobrados pelos rodoviários.

