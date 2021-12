Rodoviários de Salvador e secretário discutem negociações

Em estado de greve há seis dias, os rodoviários se reuniram com o secretário de Mobilidade Urbana (Semob), Fábio Motta, na manhã desta terça-feira, 12, para discutir o andamento das negociações salariais 2015.

A categoria reivindica, entre outros, reajuste salarial de 20%, tíquete-alimentação de R$ 20, plano médico e odontológico pagos integralmente pelos patrões, cesta básica no valor de R$ 300, participação nos lucros e resultados, adicional de insalubridade e fim da dupla função para motoristas de micro-ônibus.

Existem, ainda, solicitações para a contratação de mais mulheres e diminuição da carga horária de trabalho de sete para seis horas diárias.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário no Estado da Bahia (Sintroba), Hélio Ferreira, como as negociações não avançaram até agora, nesta quarta, 13, às 9h, haverá mais uma reunião de conciliação entre patrões e empregados na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT).

"A data-limite da categoria é na próxima terça-feira. Se até lá não houver acordo com o patronato, a greve pode ser declarada já a partir dessa data", disse Ferreira. Antes, rodoviários realizam uma nova assembleia nesta quinta, 14.

Mediação

No último dia 5, o MPT apresentou uma proposta conciliadora na tentativa de reabrir o diálogo entre rodoviários e patrões.

Entre outros, a proposta do MPT prevê ganho real de 2,5% acima da inflação no ano e redução do valor descontado dos funcionários para o plano de saúde, dos atuais R$ 27 para R$ 13,50. Os empresários prometeram dar uma resposta durante o encontro de hoje.

Segundo o secretário municipal Fábio Motta, ambas as partes afirmaram estar fazendo "o máximo de esforços para que a greve não seja efetivada".

