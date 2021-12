Rodoviários de Salvador anunciam greve no primeiro dia de Carnaval

Os rodoviários anunciaram que vão entrar em greve por tempo indeterminado a partir da meia noite de quarta-feira, 22, primeiro dia do Carnaval de Salvador. Contudo, o movimento pode ser suspenso se a categoria entrar em acordo com os empresários em reunião realizada na tarde desta sexta-feira, 17.

"A esperança da categoria é que tenha uma proposta", disse o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Mota. O encontro acontece às 14h, na sede do Sindicato das Empresas de Transportes Geral (Setps), para chegar a um acordo.

Segundo o diretor do Setps, Jorge Castro, o sindicato tomou conhecimento do anúncio de greve a partir do dia 22 na manhã desta sexta, por meio da imprensa. "Isso me pegou de surpresa", disse.

O representante do patronato não quis adiantar se os empresários têm alguma proposta para apresentar aos trabalhadores.

Reivindicação

Na última terça-feira, 14, os rodoviários decretaram estado de greve, alegando que os patrões não estão cumprindo alguns itens da convenção coletiva, como "demissões em massa, falta de pagamento do FGTS por oito meses, escala de trabalho, fardamentos, além da hora extra".

