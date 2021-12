Rodoviários continuam sem entrar em Mata Escura após ameaças

Após uma medida preventiva tomada na tarde desta terça-feira, 30, os rodoviários continuam sem entrar no bairro da Mata Escura, em Salvador, na manhã desta quarta, 31. O motivo seria a ação de bandidos que divulgaram áudios em redes sociais de um suposto toque de recolher ameaçando a população.

Segundo o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, cerca de 25 coletivos que circulam pela Mata Escura estão parando, temporariamente, no final de linha do bairro vizinho, Santo Inácio.

Nesta terça, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) emitiu uma nota informando que o policiamento da região dos bairros tinha sido reforçado e que as providências para garantir a segurança dos rodoviários já foram tomadas.

Conforme Mota, há também outra situação de ponto improvisado na região do Resgate/Cabula, por conta de criminosos que estariam agindo no bairro de São Gonçalo do Retiro. A SSP-BA disse que desconhece qualquer ação que teria ocorrido no bairro.

