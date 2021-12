Rodoviários continuam mobilizados, mas descartam paralisação

Os rodoviários se reuniram em assembleia na manhã desta quinta-feira, 30, e decidiram se manter mobilizados, mas descartaram uma possível paralisação neste momento.

"Foi consenso que a categoria deve se manter aberta a negociações, mas é perceptível que os empresários não querem cumprir seu papel na negociação e só dizem não. Apesar disso, a paralisação está descartada por agora", explicou o diretor do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Daniel Mota.

À tarde, a categoria voltou a se reunir e decidiu que uma nova assembleia será realizada na quinta, 7, para definir os rumos do movimento. Ainda de acordo com Mota, a categoria está disposta a manter o diálogo com os empresários e, caso não haja acordo, podem cruzar os braços.

Os rodoviários pedem reajuste de 20%, tíquete-alimentação de R$ 20, plano médico e odontológico pagos integralmente pelos empresários, cesta-básica no valor de R$ 300, participação nos lucros e resultados, adicional de insalubridade, fim da dupla função para os motoristas de micro-ônibus e passe livre para rodoviários ativos e aposentados.

O diretor do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (SETPS), Jorge Castro, disse que as reivindicações da categoria elevaria o orçamento em 62%, o que é considerado inviável.

adblock ativo