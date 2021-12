Rodoviários confirmam indicativo de greve para quarta-feira

Os rodoviários aprovaram por unanimidade a greve da categoria nas duas assembleias realizadas nesta quinta-feira, 20, de acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários na Bahia, Manoel Machado. Os trabalhadores participaram de um encontro pela manhã e outro pela tarde, às 15h.

O encontro desta tarde serviu para referendar a decisão obtida na reunião da manhã, que previa a aprovação da greve. Durante a primeira assembleia do dia, cerca de 400 motoristas e cobradores compareceram; já pela tarde mais de mil trabalhadores estiveram presentes, segundo o vice-presidente do Sindicato, Ubirajara Sales.

Após o encontro, que foi finalizado por volta das 17h30, Manoel Machado informou que os rodoviários vão esperar uma saída para o impasse da negociação com os empresários até as 12h da próxima terça-feira.

Caso não haja acordo, a greve será iniciada à meia-noite de quarta-feira, 26. "Isso se não houver proposta até lá. Sempre estivemos e continuamos à disposição para buscar um acordo. A greve é a última consequência", disse Machado.

Segundo Jorge Castro, assessor de Relações Sindicais do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (SETPS), não haverá mais concessões aos rodoviários. "Não tem discussão, vamos solicitar que o TRT [Tribunal Regional do Trabalho] resolva o conflito". Castro ressalta que, a partir de agora, é o Tribunal quem pode resolver a questão, estabelecendo uma porcentagem do serviço para que os usuários de transporte público não sejam prejudicados.

Reivindicações - A categoria quer 15% de reajuste, e os empresários oferecem 2,8%. A categoria também pede 30% de aumento no tíquete-alimentação e pagamento do benefício durante as férias.



A proposta de greve do sindicato é que uma frota mínima de 30% de ônibus circule pela cidade, garantindo a prestação do serviço básico de transporte. O percentual deve ser determinado pela Justiça.



*Colaborou Sidnei Matos | A TARDE.

adblock ativo