Rodoviários circulam sem fazer ponto final no IAPI nesta quinta

Os rodoviários continuam sem parar no final de linha do IAPI, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 28, com medo da violência no local. Apesar disso, eles circulam pelo bairro pegando e deixando passageiros, segundo a assessoria de comunicação da Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA)l.

Um ponto final foi improvisado nas imediações do Largo do Retiro desde quarta, 27. A medida foi tomada depois de um suposto toque de recolher decorrente da morte do traficante João Lenon Santos Oliveira, 27 anos, conhecido como Jonh Lenon.

Ainda de acordo com a SSP-BA, o policiamento no IAPI e nos bairros vizinhos foi reforçado desde a madrugada desta quarta por policiais do Batalhão de Choque, da Operação Gêmeos e por guarnições da Rondesp Baía de Todos-os-Santos.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com Daniel Mota, diretor do sindicato dos Rodoviários, e com Fábio Primo, vice-presidente da categoria, mas nenhum dos dois foi localizado até o momento.

