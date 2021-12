Rodoviários circulam apenas na direita em adesão aos protestos desta sexta

Os ônibus circulam apenas na faixa da direita nesta sexta-feira, 31. A operação padrão é uma forma de adesão dos rodoviários uma série de manifestações nacionais contra as reformas trabalhistas e da Previdência.

Apenas os rodoviários que circulam na avenida ACM decidiram cruzar os braços. Alguns coletivos estão presos na manifestação que acontece na localidade, mas mesmo aqueles que teriam passagem livre pela região do metrô, optaram para aderir ao movimento e também parar.

Os motoristas de coletivos não paralisaram no resto da cidade, mas o fato deles circularem apenas na faixa da direita afeta quem utiliza o transporte público nesta manhã, já que os ônibus estão formando longas filas indianas. A situação também atinge o trânsito na cidade.

Pituba

Na avenida Paulo VI, devido a fila indiana que os rodoviários estão formando, várias pessoas tiveram que descer dos veículos e seguir andando. Internautas de A TARDE informaram que teriam visto vários motoristas descendo dos coletivos.

O diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, disse que não há paralisação da categoria nesta sexta, mas "nos orientamos os trabalhadores para não furar os bloqueios e também a seguir apenas pela direita em filas", explica, afirmando que por isso alguns motoristas pararam em locais de protestos.

Mota ressalta que o ato desta sexta é uma prévia da paralisação que vai acontecer em abril. "Vamos parar o dia inteiro, porque dessa vez o problema é mais complexo. São os direitos trabalhistas que estão sendo violados", disse.

Protestos

Além dos rodoviários, foram realizados outros dois atos em Salvador nesta manhã. O primeiro acontece na avenida ACM, na altura do Shopping da Bahia. O movimento ainda é pequeno na região, mas consegue interromper o trânsito na localidade. Com faixas pedindo a saída do presidente Michel Temer (PMDB), o grupo se reuniu na faixa de pedestre, fechando o fluxo de veículos no local.

Outro ato está agendado para o centro da cidade às 9 horas. Os trabalhadores devem sair em passeata do Campo da Pólvora até o Forte do Barbalho.

Os sindicatos dizem que essa é uma prévia para a paralisação agendada para o dia 28 de abril.

Rodoviários circulam apenas na direita em adesão aos protestos desta sexta | Foto: Divulgação/ATarde

