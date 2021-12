Rodoviários circulam apenas na direita em adesão aos protestos desta sexta

Os ônibus circulam apenas na faixa da direita nesta sexta-feira, 31. A operação padrão é uma forma de adesão dos rodoviários uma série de manifestações nacionais contra as reformas trabalhistas e da Previdência.

Os motoristas de coletivos não paralisaram, mas o fato deles circularem apenas na faixa da direita afeta quem utiliza o transporte público nesta manhã, já que os ônibus estão formando longas filas indianas. A situação também atinge o trânsito na cidade.

Protestos

Além dos rodoviários, estão programados dois atos em Salvador nesta manhã. O primeiro acontece na avenida ACM, na altura do Shopping da Bahia. O movimento ainda é pequeno na região, mas consegue interromper o trânsito na localidade. Com faixas pedindo a saída do presidente Michel Temer (PMDB), o grupo se reuniu na faixa de pedestre, fechando o fluxo de veículos no local.

Outro ato está agendado para o centro da cidade às 9 horas. Os trabalhadores devem sair em passeata do Campo da Pólvora até o Forte do Barbalho.

Os sindicatos dizem que essa é uma prévia para a paralisação agendada para o dia 28 de abril.

