Rodoviários chegam a acordo e suspendem paralisação

O sindicato dos rodoviários de Salvador chegou na noite desta quarta-feira, 3, a um acordo com o sindicato das empresas de ônibus do município quanto ao valor da gratificação que será dada aos profissionais por trabalharem em horários extras no período de Carnaval.

Com isso, os próprios sindicalistas informaram através de nota que está suspensa qualquer chance de recolherem os veículos às 18h durante o período da festa. Essa era a ideia inicial do movimento caso o acordo para um aumento da gratificação não fosse realizado, e seria colocado em prática já nesta quinta-feira, 3, segundo dia de folia.

Segundo o próprio sindicato, a bonificação foi acertada em R$ 1 milhão a ser distribuído após o período de Carnaval entre os rodoviários que fizerem hora extra. As partes chegaram a um acordo em reunião que contou com a intermediação da Prefeitura de Salvador.

A bonificação anterior, da qual os trabalhadores do setor discordavam, seria de R$ 700 mil. A categoria pedia R$ 1,5 milhão antes de chegar ao acordo.

Segundo a nota do sindicato, entendeu-se que o recurso para o pagamento da gratificação de R$ 1,5 milhão, que teria sido sinalizado em maio de 2015, viria dos contratos de busdoor (outdoor colocado no vidro traseiro dos ônibus). No entanto, as empresas não conseguiram fechar o contrato que objetivavam e a verba acabou reduzida.

Mais cedo, os rodoviários tiveram uma audiência com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a desembargadora Maria Adna Aguiar. Nela, a categoria se comprometeu a não colocar em prática o protesto antes de ouvir uma contraproposta dos patrões.

