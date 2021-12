Rodoviários bloqueiam saída das estações Pirajá e Mussurunga

Um protesto de rodoviários acontece desde às 16h desta quinta-feira, 12, nas estações Pirajá e Mussurunga. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os manifestantes reinvidicam uma maior gratificação de Carnaval.

Os ônibus estão sendo impedidos de sair e entrar de ambas as estações, segundo informou a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). Guarnições policiais acompanham o protesto em ambas as localidades, mas não há registro de tumulto.

O secretário dos Transportes, Fábio Mota, está na Estação Mussurunga desde 18h, em reunião com os manifestantes, segundo a Transalvador. Ainda não há informações sobre o andamento das negociações. A redação de A TARDE tentou contato com o Sindicato dos Rodoviários, mas não obteve êxito.



O fluxo de veículos não foi afetado no entorno dos terminais rodoviários, uma vez que o protesto acontece dentro das estações. As áreas que registram trânsito intenso no início desta noite são os acessos aos circuitos do Carnaval e ao Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), devido à entrega de abadás, conforme a Transalvador.

