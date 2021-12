Rodoviários atrasam saída de ônibus de quatro garagens em Salvador

Os rodoviários de Salvador pararam na manhã desta terça-feira, 16, três garagens do sistema de Transporte urbano e uma do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec). Eles atrasaram a saída dos ônibus e só começaram a sair às 8h.

A mobilização começou às 4h na antiga BTU, que fica na avenida ACM e pertence ao Consórcio Salvador Norte (CSN), na antiga Praia Grande, no Subúrbio (Consórcio Plataforma), e na antiga Modelo, em Campinas de Pirajá (Consórcio OT Trans). Essas são as três principais garagens do sistema de transporte da capital.

"A gente escolheu essas garagens porque é onde funciona o quartel general, a parte administrativa dos consórcios", explicou o vice-presidente do sindicato dos rodoviários, Fábio Primo, acrescentando que a ideia é convocar os trabalhadores para a assembleia que será realizada nesta quinta, 18, e que vai descidir se haverá greve.

Rodoviários se reuniram na garagem da antiga BTU (Foto: Fábio Ricardo | Cidadão Repórter)

Apesar da mobilização, na orla, a população encontrou coletivos circulando deste o começo da manhã. O mesmo aconteceu no Imbuí. Já na avenida Paralela, apesar de ter ônibus passando, os pontos estavam cheios e os coletivos lotados.

Na avenida Suburbana, a situação ficou mais complicada e os usuários disputavam espaços nos poucos veículos que rodaram desde cedo.

Os ônibus rodam na orla e os pontos estão vazios (Foto: Paula Pitta | Ag. A TARDE)

Negociação

Rodoviários e empresários se reúnem na manhã desta terça, às 10 horas, para tentar chegar a um acordo no Ministério Público do Trabalho (MPT).

A mobilização faz parte da campanha salarial dos rodoviários. A categoria está em estado de greve. Eles ameaçam parar por tempo indeterminado caso não haja acordo com os empresários.

Eles pedem reajuste da inflação mais 5% de aumento. Já o patronal não aceita essa proposta, alegando que esse percentual é impossível de ser concedido.

Mobilização afetou transporte público nesta manhã (Foto: Juracy dos Anjos | Ag. A TARDE)

