Rodoviários aprovam greve para dia 20 e paralisam à tarde

Os rodoviários deflagraram nesta quinta-feira, 14, greve por tempo indeterminado a partir de 0h de quarta-feira, 20. A decisão foi tomada durante assembleia realizada nesta manhã, de acordo com o diretor do Sindicato dos Rodoviários do Estado da Bahia, Daniel Mota.

A categoria se reúne novamente às 15 horas e realiza uma paralisação entre 15 e 17 horas, segundo o sindicalista.

"A assembleia desta tarde é para confirmar a deflagração da greve", disse Mota, dando a entender que a mobilização é certa.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE tentou falar com o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Steps), mas não teve retorno até as 12h.

Reivindicação

Os rodoviários decidiram parar após um impasse com os empresários. Eles se reuniram em encontro com conciliação do Ministério Público do Trabalho (MPT) na quarta, mas não conseguiram entrar em acordo.

A categoria pede reajuste de 20%, tíquete-alimentação de R$ 20, plano médico e odontológico pagos integralmente pelos patrões, cesta básica no valor de R$ 300, participação nos lucros e resultados, adicional de insalubridade e fim da dupla função para motoristas de micro-ônibus.

O MPT propõe ganho real de 2,5% acima da inflação no ano e redução do valor descontado dos funcionários para o plano de saúde, dos atuais R$ 27 para R$ 13,50.



Comércio



Apesar da previsão de paralisação nesta tarde, o Sindicato dos Lojistas informa que o comércio mantém o funcionamento normalmente. De acordo com o presidente da entidade, Paulo Mota, a orientação é que os empresários mantenham as lojas funcionando e só liberem, eventualmente, os funcionários que podem ter mais dificuldade para voltar para casa.

