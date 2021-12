Rodoviários aprovam greve na primeira assembleia

Os rodoviários aprovaram na assembleia da manhã desta quarta-feira, 5, a deflagração da greve por tempo indeterminado. O início do movimento grevista depende ainda da aprovação na assembleia desta tarde, às 15 horas, mas, de acordo com o presidente do sindicato da categoria, Hélio Ferreira, a perspectiva é para a efetivação da greve.

"O sentimento nas garagens e em conversa com os rodoviários é que a (assembleia) da tarde vai aprovar da mesma forma que pela manhã (por unanimidade). Geralmente, a assembleia da tarde referenda a da manhã", diz Hélio.

De acordo com ele, o sindicato vai respeitar o prazo de 72 horas para iniciar o movimento. Portanto, os ônibus poderiam parar a partir de domingo, 9, mas a diretoria pretende adiar o movimento para o dia 18.

"A assembleia decidiu o dia 18 para os empresários tenham mais tempo para apresentar uma nova proposta", explicou Hélio Ferreira. De acordo com ele, a diretoria do sindicato não definiu se vai promover paralisações relâmpagos até o dia 18.



A justiça determinou que os trabalhadores mantenham 80% da frota de ônibus circulando no horário de pico. Os sindicalistas pretendem derrubar a liminar, que prevê multa diária de R$ 60 mil em caso de desrespeito da decisão judicial.

A categoria pede reajuste de 15%, enquanto os empresários do transporte urbano oferecem 4,13% e do intermunicipal, 4,5%.

