Rodoviários aprovam greve a partir de terça

Os rodoviários aprovaram a deflagração de greve durante assembleia realizada nesta quinta-feira, 18, no ginásio do Sindicato dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos, em Salvador. A paralisação por tempo indeterminado começaria a partir da 0h da próxima terça-feira, 23.

A decisão será submetida a nova votação na tarde desta quinta, às 15h. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, disse que a expectativa é que a segunda assembleia referende o que foi decidido na primeira.

"Infelizmente, a gente não tem outra saída. Tentamos negociar ao máximo", disse Ferreira, ao ser questionado por A TARDE sobre possíveis prejuízos para a população, caso a greve ocorra.

Trabalhadores e empresários não entraram em acordo. Os rodoviários pedem reajuste com base na inflação e mais de 5% de aumento. Contudo, o patronal não aceita a proposta.

Estão previstas, segundo Ferreira, uma reunião com o prefeito ACM Neto, às 9h desta sexta, 19, e outra, às 11h, no Ministério Público do Trabalho (MPT).

