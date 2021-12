Rodoviários aprovam estado de greve

Os rodoviários aprovaram em assembleia nesta quarta-feira, 22, estado de greve. A categoria volta a se reunir nesta tarde, às 15 horas, mas de acordo com o diretor do Sindicato dos Rodoviários no Estado da Bahia, Ubirajara Sales, é para "referendar o que foi decidido nessa assembleia da manhã".

O sindicalista diz que o estado de greve "é um alerta para a população que podemos parar". Mas o diretor ressalta que a categoria não fará nenhuma mobilização até a próxima terça, 28, quando está marcada uma nova mesa de negociação. "Agora vamos aguardar a reunião na terça. Qualquer tipo de manifestação está fora de cogitação. Vamos cumprir o calendário aprovado, mas se não tiver avanço no dia 28, a diretoria volta a se reunir para definir os próximos passos".

O diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps), Jorge Castro, disse que se o órgão for comunicado do estado de greve não terá negociação na próxima semana. "Se ele me comunicar que vai ter greve, não tenho motivo para sentar como ele".

Os trabalhadores pedem 15% de reajuste, além de melhorias nos benefícios. Já o patronato oferece 3,21%. Mas Jorge Castro sinaliza que os empresários podem aumentar esse percentual. "Possível é, mas não muito mais que isso. Mas precisa que eles cedam alguma coisa na mesa de negociação", diz, citando que o patronato quer que a categoria acate a compensação de hora extra e a contratação parcial de trabalho com jornada inferior a 7 horas.

Ubirajara Sales descarta essa possibilidade. "Não vamos trocar seis por meia dúzia. É um grande retrocesso, são conquistas históricas. Eles não podem apresentar contrapauta para tirar direito do trabalhador".

adblock ativo