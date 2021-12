Rodoviários antecipam fim de paralisação e ônibus voltam a rodar em Salvador

Os rodoviários de Salvador anteciparam o fim da paralisação, que durou cerca de 4 horas, e os ônibus já voltaram a circular pelas ruas da capital na manhã desta terça-feira, 22. Os trabalhadores pararam das 4h até às 7h40, impedindo a saída dos veículos das garagens das empresas OT Trans e Plataforma, responsáveis por 85% da frota do município.

A classe reivindica o adiantamento de parte do salário, cláusula que foi fechada em acordo com empresários do setor e que deveria ter sido pago ontem. De acordo com o Sindicato, a classe empresarial já entrou em contato nesta manhã para fechar um novo acordo mas uma nova paralisação pode ser deflagrada amanhã caso o pagamento não seja feito até o final do dia.

adblock ativo