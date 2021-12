Rodoviários analisam nova paralisação após negociação ser remarcada

A mesa de negociação entre os rodoviários do transporte urbano e intermunicipal e o patronato, mediada na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), foi suspensa no início da tarde desta quarta-feira, 16, após horas de reunião. Uma nova rodada foi marcada para segunda, 21, na sede do órgão, na avenida Tancredo Neves, em Salvador.

A suspensão ocorreu por conta da não oferta de aumento salarial e de tíquete-refeição feita pelo patronato, que alega não ter condições de arcar com os custos adicionais. O sindicato dos motoristas e cobradores pede 6% de reajuste na remuneração e aumento de 10% no tíquete. Por conta da falta de consenso, a superintendente do SRTE, Gerta Schultz, solicitou que ambas as partes levem uma nova proposta para o encontro.

Por conta da situação atual, uma nova assembleia dos rodoviários será realizado nesta quinta, 17, quando eles vão decidir se farão uma paralisação no domingo. No início desta manhã, a categoria fez uma paralisação nas garagens do Consórcio OT Trans (Integra verde), que tem linhas que atendem ao miolo da cidade, a exemplo de bairros como Cabula, Pernambués e Cajazeiras. A mobilização afetou cerca de 900 coletivos.

