Rodoviários ameaçam não entrar em terminais de integração com metrô nesta quarta

Os ônibus do transporte público de Salvador ameaçam não entrar em terminais de integração com o metrô da capital nesta quarta-feira, 8. A informação é do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, divulgada na tarde desta terça, 7, por meio de nota.

O protesto, segundo os rodoviários, ocorre contra o não cumprimento de um o acordo coletivo em relação ao pagamento do vale-transporte da categoria.

Ainda conforme o comunicado, o movimento também é um ato solidário "à população que se mostra descontente com as alterações das linhas de transporte urbano".

A Associação das Empresas de Transporte de Salvador (Integra) nega a informação dos rodoviários e afirma que não descumpriu o acordo. "O Integra está cumprindo tudo o que manda a legislação", disse o assessor de relações sindicais da Integra, Jorge Castro.

Cerca de 200 mil passageiros podem ser prejudicados caso seja confirmado o protesto nos terminais Mussurunga, Acesso Norte, Rodoviária, Lapa e Pirajá.

Ainda de acordo com a categoria, os ônibus vão parar normalmente nos pontos próximos das estações de metrô, mas a orientação é a de que os veículos não entrem.

