Rodoviários ameaçam judicializar licitação

O edital da licitação do sistema de transporte coletivo (STCO) de Salvador, a ser publicado hoje pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut), prevê o aproveitamento mínimo de 80% da mão de obra que atualmente opera o sistema. Mas o Sindicato dos Rodoviários da Bahia afirma que a categoria não aceitará demissões e sinaliza judicializar o processo de concessão.



"Se for preciso, vamos entrar com um mandado de segurança", afirmou o vice-presidente sindical, Fábio Primo. Segundo Hélio Ferreira, presidente da entidade de classe, três mil funcionários podem ser demitidos caso o aproveitamento mínimo continue fixado em 80%.



Para o titular da Semut, Orlando Santos, a exigência dos rodoviários é "descabida". Santos classifica como positiva a porcentagem prevista. "Não podemos obrigar a empresa a contratar um funcionário que ela não conhece. Essa é a porcentagem mínima. Se a empresa quiser manter todo o quadro de funcionários, ela pode", ressaltou.

Levado adiante, o processo de licitação vai definir quais empresas vão operar a circulação dos ônibus da cidade em três áreas (subúrbio, miolo e orla/centro) durante 25 anos.



Expectativa



Conforme estimativa da prefeitura municipal, a operação do sistema deve começar até dezembro. As empresas de transporte vencedoras serão conhecidas no dia 4 de junho, quando os envelopes com as propostas serão abertos.



Segundo Orlando Santos, a licitação irá promover três mudanças significativas no sistema. São elas: a fiscalização efetiva, por meio da central de monitoramento, com GPS instalado nos veículos; o cumprimento dos índices de qualidade, por conta desta fiscalização, e a regulamentação do sistema de transporte, que vai definir possíveis sanções às empresas e critérios operacionais e técnicos, com base nas exigências do edital.



"Antes, dependíamos do recurso humano. Agora, vamos poder controlar itinerário, andamento da viagem, velocidade, parada no ponto e quantidade de ônibus circulando", listou o secretário.



Maior proposta



O critério utilizado para a escolha das novas concessionárias será o da maior outorga: vencerá quem fizer a maior proposta financeira. "É o período necessário para que haja o retorno do investimento", argumentou Santos.



Para o ex-diretor da Companhia Municipal de Transporte Coletivo de São Paulo (CMTC-SP) e militante do Movimento Passe Livre Salvador (MPL), Walter Takemoto, o critério escolhido visa apenas aumentar a arrecadação da prefeitura. "A empresa vencedora devia ser a que oferecesse a menor tarifa associada à melhor qualidade, como aconteceu na licitação de Florianópolis", opina.



Cerca de 2.400 veículos vão compor a nova frota de Salvador, que terá idade média de três anos e meio. Veículos com idade acima de sete anos serão recolhidos, para serem usados em substituição a possíveis carros quebrados.



Tarifa



A tarifa atual, de R$ 2,80, não sofrerá alteração imediatamente, mas deverá ser reajustada anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Após dois anos de operação, um estudo feito pela prefeitura deverá definir um índice próprio, a ser utilizado nos quatro reajustes anuais subsequentes. O passageiro terá de pagar R$ 3,90 para utilizar metrô e ônibus integrados.



O assessor de relações sindicais do Sindicato dos Empresários em Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), Jorge Castro, afirmou que não vai comentar o assunto antes que o edital seja publicado e analisado. Disse ele: "Qualquer discussão é prematura. Precisamos analisar, para tratarmos o edital com profundidade".



Para ter acesso ao edital de licitação, os interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut), no bairro da Federação.

