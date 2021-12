Rodoviários alegam desconhecer modificações na Barra

O presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Hélio Ferreira, afirmou que a categoria ainda não foi informada sobre as mudanças no trânsito da Barra a partir do próximo sábado, 28, devido às obras do projeto de requalificação da orla do bairro.

"Os rodoviários são aqueles que movem a cidade, e nós ainda não sabemos destas mudanças. É um desrespeito com a nossa categoria. Sábado, quando as mudanças já estiverem valendo, seremos pegos de surpresa", complementou.

O sindicalista criticou também o fato de, segundo ele, os rodoviários não terem sido ouvidos durante o planejamento das mudanças no tráfego do local.

Resposta

"Nós, que passamos por ali todos os dias, com certeza, deveríamos opinar sobre as alterações, deveríamos participar deste processo", enfatizou Hélio Ferreira.

O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, desmentiu a informação de que os rodoviários não foram comunicados sobre as mudanças. "O contato já foi feito. Esta semana, fizemos, inclusive, testes com ônibus cedidos por algumas empresas na região para analisar as mudanças", afirmou.

Sobre a participação dos rodoviários no planejamento das modificações viárias, Fabrizzio rebateu que "o novo desenho viário da orla da Barra, realizado por técnicos da prefeitura, foi feito da melhor maneira possível para o bem da cidade".

