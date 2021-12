Rodoviários adiam início de greve para reunião com empresas

Os rodoviários decidiram adiar o início da greve marcada para esta quarta-feira, 8. O motivo foi a convocação, em caráter de emergência, de uma reunião com os empresários, na sede do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps), em Brotas, que acontece também nesta quarta, às 9h.

A informação foi confirmada por Daniel Mota, diretor de comunicação do sindicato da categoria. Ele explicou que o movimento seria realizado em função do descumprimento do acordo coletivo por parte das empresas.

Na manhã desta terça, 7, os representantes do sindicato realizaram uma manifestação com os rodoviários filiados ao Sindifretur no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Eles se aglomeraram no Trevo da Resistência, impedindo a passagem dos ônibus para o Polo Petroquímico. "Aqui, também estamos protestando por causa do acordo coletivo, e impedindo que os ônibus entrem na refinaria. Eles estão estacionados na pista, em uma fila de mais de 6 km", revelou Mota. Além disto, a manifestação também foi contra a terceirização da mão de obra.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), que está intermediando as negociações. Por volta de 10h20, o secretário Fábio Mota estava reunido com representantes do Setps para discutir a situação e em seguida se reuniu com os rodoviários. " Seteps e rodoviários se reúnem amanhã (quarta-feria, 8) para resolverem esses problemas. Acredito que a possibilidade de greve está descartada", disse Fábio Mota.

