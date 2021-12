Rodoviários aceitam proposta e ônibus circulam normalmente

A população de Salvador pode ficar tranquila: nesta terça-feira, 31, os ônibus vão circular normalmente. Em assembleia realizada na tarde desta segunda, 30, no ginásio do Sindicato dos Bancários, os rodoviários aceitaram a proposta de reajuste salarial e não haverá greve de ônibus na capital.

Foi aprovada por quase unanimidade a proposta de 10% de aumento salarial e do tíquete-alimentação. Além disso, obtiveram alguns benefícios, como a gratuidade de passagem para os aposentados, a garantia da manutenção dos postos de trabalho dos cobradores, a redução do subsídio de 12% para 10% do tíquete-alimentação e a equiparação salarial de até 4 níveis dos funcionários da manutenção.

O cobrador Lúcio Cláudio de Sousa ficou satisfeito com o resultado da assembleia. "Foi válido, porque não vai acabar mais a função do cobrador e a greve ia atrapalhar muita gente", disse.

A categoria comemorou o que, segundo os representantes, é a melhor proposta em nível nacional resultante da força da mobilização. "Os municípios da Bahia ainda não fecharam a negociação por conta de Salvador", disse Daniel Mota, um dos representantes dos rodoviários.

Conciliação

"A proposta foi acolhida por maioria esmagadora, a categoria está de parabéns, foi muita luta, mas conseguimos avançar a melhor proposta do país. Amanhã (terça-feira), os ônibus funcionam normalmente", disse o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira.

A reunião de mediação foi iniciada na manhã desta segunda e finalizada no início da tarde na Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRTE-BA), entre os representantes dos rodoviários e das empresas de transportes de Salvador. Houve a aceitação da proposta de conciliação elaborada pelo superintendente regional do trabalho substituto, Flávio Nunes, e pelo chefe da Seção de Relações do Trabalho, Gustavo Abrantes.

Foram seis horas de negociação, onde foi apresentada a proposta que foi aprovada pelos profissionais à tarde. Essa foi a quarta rodada de negociação mediada pela superintendência.

O processo de mediação começou em maio, quando a SRTE-BA conseguiu que as empresas dessem início, ainda em maio, ao processo de negociação, que estava previsto para novembro.

Na manhã desta segunda, o impasse continuava. Após mais de 60 dias de negociação, a categoria patronal realizou a proposta de 8% de reajuste salarial, mas a comissão de negociação rejeitou. A Superintendência, então, propôs a conciliação com a proposta de reajuste em 10%.

adblock ativo